Tekirdağ jandarma, 10 ton sahte içki ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma, 10 ton sahte içki ele geçirdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarla 10 ton sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş karakolu ekipleri. ilçede son bir ayda işyeri ve ev olmak üzere 8 ayrı adreste sahte içki araması yaptı. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 10 ton sahte içki, içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri sahte içkilerle ilgili gözaltına aldığı 12 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte içkiler ise imha edildi. Bu arada jandarmanın operasyonlarını artırması üzerine sahte içki üretimi yapan şüphelilerin, içkileri kanalizasyon ve derelere dökerek imha ettiği belirtildi.