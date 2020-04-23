TEKİRDAĞ Jandarma, otizmli Serhat'ın bayramını pasta ile kutladı - Son Dakika

Jandarma, otizmli Serhat'ın bayramını pasta ile kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otizmli Serhat Terzi'nin(12), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mehmet Can Yüksel'in (9), doğum günü ve bayramını evlerine pasta götürerek kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 2 çocuğa sürpriz kutlama yaptı. Jandarma ekipleri önce otizmli Serhat Terzi'nin evine pasta ile gitti. Oğlu Serhat ile evinin önünde bulunan Sibel Terzi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle jandarmanın kendilerini uyarmaya geldiğini sanarak, "Oğlum otizmli olduğu için evde tutamak çok zor oluyor. Kısa bir süreliğine çıkmıştık" dedi. Jandarma görevlisi, Serhat'ın 23 Nisan bayramını kutlamak için geldiklerini belirterek, getirdikleri pastayı verdi. Pastayı alan Serhat, büyük mutluluk yaşarken anne Sibel Terzi, "Sizi görünce azar işiteceğimizi zannetmiştim. Bizi çok mutlu ettiniz, size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Jandarma ekipleri daha sonra 9 yaşına bugün giren Mehmet Can Yüksel'in evine doğum günü pastası ile gitti. Pastayı Yüksel'e veren jandarma ekipleri, evlerinin önünde sosyal mesafe kuralarına uygun olarak, kutlama yaptı.Büyük mutluluk yaşayan Yüksel, "Benim için sürpriz oldu, size çok teşekkür ediyorum" dedi.