Tekirdağ jandarması 2020'de 20 ton kaçak içki ele geçirdi - Son Dakika

Tekirdağ jandarması 2020'de 20 ton kaçak içki ele geçirdi
01.01.2021 12:26
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın sağlığı ile oynayan kaçak içki üreticilerine yönelik düzenlendiği operasyonlarda 2020 yılında 20 ton kaçak içki ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın sağlığı ile oynayan kaçak içki üreticilerine yönelik düzenlendiği operasyonlarda 2020 yılında 20 ton kaçak içki ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın sağlığıyla oynayan kacak içki üreticilerine geçit vermedi. Ekiplerce 2020 yılında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 20 ton kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi. - TEKİRDAĞ
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