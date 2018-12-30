Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Kablo Hırsızını Elleri ve Yüzündeki Yanıklar Ele Verdi

Tekirdağ Kablo Hırsızını Elleri ve Yüzündeki Yanıklar Ele Verdi

22 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde girdiği elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken meydana gelen patlamada yaralanan M.Ş., tedavi olmak için gittiği hastanede polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde girdiği elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken meydana gelen patlamada yaralanan M.Ş., tedavi olmak için gittiği hastanede polis tarafından yakalandı.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki Eski Mezarlık'ta bulunan elektrik trafosunun kilitli olan kapısını kırıp içeriye giren bir kişi, trafo kabini içindeki yüksek gerilim hattı kablosunu kesmek isterken patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilçenin bir bölümünde elektrikler kesilirken, olay yerine giden arıza ekipleri demir testere ve yüksek gerilim eldiveni buldu. Polis ekipleri de trafoda detaylı incelemede bulundu. Elektrik arıza ekiplerinin trafoda meydana gelen patlamada, olayı gerçekleştirmek isteyen kişinin yaralanmış olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri ilçedeki tüm hastaneleri arayarak eli, yüzünden yanıklar olan kişinin hastanelere başvurup vurmadığını araştırmaya başladı. Bir süre sonra 112 ekipleri

tarafından M.Ş., isimli bir kişi ellerinden ve yüzünde yanıklar meydana gelmiş olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. M.Ş.'nin 112 ekiplerine yaktığı ateşe düştüğünü ve bu yüzden elleri ve yüzünde yanıklar meydana geldiğini söylediği belirtildi. Polisin yaptığı incelemede ise trafoya kablo hırsızlığı yapmak için giren ve patlamada yaralanan kişinin hastaneye getirilen M.Ş,. olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan M.Ş., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:55 Kaynak: DHA

Polis, Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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