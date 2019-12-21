Tekirdağ kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Tekirdağ kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasındaTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden geçip karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden geçip karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonetin çarpıştığı ve otomobili sürüklediği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Malkara- Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Arif Kaya (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobil iddiaya göre, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönerek karşı yönden gelen Hayrettin Hançer (65) kullandığı 14 KP 464 plakalı kiremit yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arif Kaya yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Arif Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil yan dönüp, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştıktan sonra bir süre kamyonetin önünde sürüklendiği görülüyor.

Tekirdağ kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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