Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

TEKİRDAĞ KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI

54 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Malkara- Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy istikametine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Barış Dinçer(31) yönetimindeki 59 AJ 611 resmi plakalı asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada kamyonlardan biri yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Dinçer, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TIR'ın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yolunda başlatılan yol çalışmasına asfalt götürdüğü öğrenildi. Kısmen trafiğe kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
TEKİRDAĞ KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
büyükşehir belediyesi, şarköy, malkara, tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı Ekrem İmamoğlu'nun "Sen utanma biz utanalım" dediği Cebrail de Saraçhane'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]