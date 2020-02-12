Tekirdağ kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu limit buldu - Son Dakika

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Tekirdağ kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu limit buldu
6 saat önce
Kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu Limit bulduTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada narkotik dedektör köpek Limit, kanepe içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
Kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu Limit buldu
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada narkotik dedektör köpek Limit, kanepe içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan S.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Takibe alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildikten sonra evinde de narkotik dedektör köpek Limit ile arama yapıldı. Aramada Limit'in kanepeye yoğun tepki vermesi üzerine açılan içinden 105 gram eroin, 15 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan S.Y.'nin jandarmadaki soruşturması sürüyor.
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