Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti! - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!

11.09.2022 08:21

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediyenin düzenlediği konserde kadınlar arasında çıkan kavga sosyal medyada dikkat çekti. Bir atışmadan çıktığı öğrenilen kavgada araya girenler uzun süre kadınları durduramadı. Güçlükle sona erdirilen kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Tekirdağ'da belediyenin düzenlediği halk konserinde ortalık bir anda karıştı. Kapaklı'da düzenlenen konserde her şey bir anda olurken yaklaşık 10 kişilik bir grup kavga etmeye başladı.

HİÇ KİMSE AYIRAMADI

Yaşanan kavgada saç saça baş başa kavga eden kadınlar bir türlü ayrılamadı. Çevredekilerin kadınları ayırmak için araya girdiği kavga bir türlü sonlanamadı. Olayın taraflar arasındaki bir atışmadan dolayı başladığı öğrenilirken, konseri izlemeye gelenler yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA KAVGA DURDU

Kavga, araya girenlerin müdahalesiyle dakikalar sonra sona erdi. Kavga eden kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da çıkan yangında 110 arı kovanı zarar gördü Tekirdağ'da çıkan yangında 110 arı kovanı zarar gördü Son dakika haberi: DİYARBAKIR'DA KOMŞU ESNAFLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 3 YARALI Son dakika haberi: DİYARBAKIR'DA KOMŞU ESNAFLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 3 YARALI

Tekirdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti! - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
03:32 Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı: Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 10:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement