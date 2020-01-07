Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika

Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı

6 saat önce

Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladıTEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.

Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kardan kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini gösteriyor. Tekirdağ- Malkara karayolunun 5'nci kilometresindeki Bağlar rampası kesiminde kar ve tipi nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.

Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]