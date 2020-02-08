Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü

17 dakika önce

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Tekirdağ'ın bazı noktaları, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü, System.String[]

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Tekirdağ'ın bazı noktaları, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, Çerkezköy, Çorlu, Malkara, Saray ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem alırken, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Kentin bazı noktaları ise beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek

Son Dakika Haberleri
09:01 Kuşadası'nda eğlence kışın da sürüyor
08:48 Mahsun Kırmızıgül, "Çocuklar aç" diyerek kendisini yakan adamın ardından isyan etti: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, iyi bakın
07:57 Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Çağatay öpüşüyor
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 10:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]