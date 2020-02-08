Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü

6 saat önce

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Tekirdağ'ın bazı noktaları, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Tekirdağ'ın bazı noktaları, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, Çerkezköy, Çorlu, Malkara, Saray ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem alırken, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Kentin bazı noktaları ise beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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