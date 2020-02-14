Tekirdağ kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak- - Son Dakika

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Tekirdağ kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak-
7 saat önce
TEKİRDAĞ Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak-
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak-
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