TEKİRDAĞ Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'da kargo ile kitabın içinde uyuşturucu sipariş eden Y.S.O., polis tarafından yakalandı. Uyuşturucunun kitabın orta bölümü kesilerek, içine yerleştirildiği belirlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri yaptıkları çalışmada Y.S.O.'ya kargo ile uyuşturucu geleceğini belirledi. Polis, uyuşturucuların geleceği kargo şubesi önünde önlem alarak, Y.S.O'yu kendisine gelen ürünü teslim alırken yakaladı. Polis kargoyla gelen kitabı incelediğinde orta bölümünün kesilerek, içine 3 gram esrar konulduğu belirledi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Y.S.O. ile ilgili soruşturma sürüyor.