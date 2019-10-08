Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı" törenle açıldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), İŞKUR Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansının iş birliğinde, düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, işverenlerin sadece fabrikalar kurup yatırımlar yapmadığını, istihdam sağlayarak çalışanların ailelerine de mutluluk verdiğini söyledi.

İstihdam fuarında bu konuya dikkat çekmek istediklerini belirten Yıldırım, "Bu hassasiyetle hareket eden kamu görevlileriyiz. Sanayicilerimiz ve birçok işvereni bir araya getiriyoruz. Hepimiz bugün bunun için varız. Sizler çalışanı ile işvereni ile değerli insanlarsınız. Bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen ise fuarı işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında buluşturmak, işletmelerin kısa ve orta vadede ihtiyaç duydukları ve duyacakları iş gücü açığını gidermek, adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme imkanı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Fuarda iş gücü arz edenlerle talep edenlerin bir araya getirildiğini anlatan Esen, "Burada mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kuruluyor." diye konuştu.

Esen, Tekirdağ'ın hava, kara ve demir yolu ulaşımına sahip 5 ilden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ ayrıca İstanbul ve Avrupa'ya olan yakınlığıyla stratejik olarak önemli bir konumdadır. Avrupa Serbest Bölgesi ile 13 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bu büyüklükle Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında ilimiz ikinci sırada yer almaktadır. TÜİK verileri de istihdamda önemli bir noktada olduğumuzu desteklemektedir. TÜİK 2018 araştırmalarına göre, en yüksek iş gücüne ve istihdama katılım oranları Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin içinde bulunduğu bölgedir."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de fuarı, Tekirdağ'ın büyümesi, kalkınması, ihracat liginde ilk beşe altıya girmesi için düzenlediklerini dile getirdi.

Fuarda bir de online platform bulunduğunu belirten Şahin, "Bu platformda 3,5 milyon avro ile AB projesi düzenledik ve üniversitelere kariyer merkezleri kuruldu. Kurum müdürlerimiz İtalya'da, Finlandiya'da eğitim gördüler. Daha sonra bu arkadaşlarımız meslek liselerinde eğitim vermeye başladılar. Öğrenciler, aradıkları sorularının cevaplarını bulabileceği eğitime tabi oldular."

Konuşmaların ardından 110 özel firma, 3 kamu kurumu ve 7 sivil toplum kuruluşunun stant açtığı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Halk oyunları ekibi ve mehter takımının gösteri sunduğu fuar, yarın sona erecek.