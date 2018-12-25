Tekirdağ Karşı Şeride Geçen Araç, Takla Attı 1 Ölü, 1 Yaralı
9 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ve karşı şeride geçerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Deniz Koyuncu (21) yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hamza Ok (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ve karşı şeride geçerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Deniz Koyuncu (21) yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hamza Ok (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerindeki Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden, Malkara yönüne giden Ümit Deniz Koyuncu yönetimindeki 34 NK 0637 plakalı hafif ticari araç, Ahievren Mahallesi mevkiinde sol arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Taklalar atarak tarlaya giren aracın sürücüsü Koyuncu yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı Hamza Ok olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hamza Ok'un cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:54 Kaynak: DHA
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