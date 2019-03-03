Tekirdağ Karton Fabrikasının Deposunda Yangın Çıktı
1 saat önce
Karton fabrikasının deposunda yangın çıktıTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren karton fabrikasının hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.
Karton fabrikasının deposunda yangın çıktı
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde faaliyet gösteren karton fabrikasının hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çalışanların yangının fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürüde yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren karton fabrikasının hurda kağıt depolama alanında meydana geldi. Hurda kağıtlardan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ve fabrikanın yangın söndürme ekibine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:27 Kaynak: DHA
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