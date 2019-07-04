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TEKİRDAĞ Kayıp kadının denizde cesedi bulundu

7 dakika önce

Kayıp kadının denizde cesedi bulunduTEKİRDAĞ'da, dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Sevilay Bayrakçeken'in (41) denizde cesedi bulundu.

Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
TEKİRDAĞ'da, dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Sevilay Bayrakçeken'in (41) denizde cesedi bulundu.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde oturan Sevilay Bayrakçeken, dün saat 11.00 sıralarında dolaşmak için evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Yakınları gidebileceği her yeri arayıp, bulamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de Bayrakçeken'in en son görüldüğü Karadeniz Mahallesi'ndeki bir iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak, kapsamlı arama çalışması başlattı. Drone ile havadan, karadan ve deniz polisinin de deniz üzerinden sürdürdüğü aramalarda bu akşam saatlerine kadar bir sonuç alınmadı.
Süleymanpaşa ilçesinin sahilindeki balık hali açıklarında denizde bir ceset görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin kayıp olan Sevilay Bayrakçeken'e ait olduğunu belirledi. Bayrakçeken'in cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
TEKİRDAĞ Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sabah, Güncel
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