Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Kaza Yapan Alkollü Sürücü, Polise Zor Anlar Yaşattı

Tekirdağ Kaza Yapan Alkollü Sürücü, Polise Zor Anlar Yaşattı

18 dakika önce

Kaza yapan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aracıyla bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Selçuk Ç., polise zor anlar yaşattı.

Kaza yapan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aracıyla bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Selçuk Ç., polise zor anlar yaşattı.

Olay, Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy'den Kapaklı yönüne giden Selçuk Ç. yönetimindeki 59 RA 892 plakalı cip, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Selçuk Ç., kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, ayakta durmakta güçlük çeken Selçuk Ç.'nin 2.36 promil alkollü olduğunu belirledi. Hakkında cezai işlem uygulanan Selçuk Ç., polislere ceza yazmaması için zorluk çıkarıdı. Selçuk Ç., kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere, Sen kimsin Senin adın ne. Sen polis misin Sicilini ver, seni şikayet edeceğim dedi. Selçuk Ç., daha sonra polis otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan cip ise otoparka çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:35 Kaynak: DHA

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