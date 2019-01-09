Tekirdağ Kazada Ölen 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı(2)ANNE VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞATekirdağ'da dereye uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 8 kişiden Pınar Aldemir(24) ile çocukları Seyit Abdullah Aldemir (5) Emir Umeyr Aldemir (1), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında...

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı(2)



ANNE VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA



Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 8 kişiden Pınar Aldemir(24) ile çocukları Seyit Abdullah Aldemir (5) Emir Umeyr Aldemir (1), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne ve çocuklarının cenaze namazı Kapaklı Mimar Sinan Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılındı.



Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ali Aldemir, ayakta güçlükle dururken, tabutların başına yakınlarının yardımı ile gelebildi. Önce eşinin tabutuna sarılan Ali Aldemir, "Pınar'ım ben geldim. bırakma beni" diye gözyaşları döktü. Oğullarının tabutuna da sarılan Aldemir,



"Oğullarım, canlarım benim, ben geldim.İçim yanıyor. Hocam beni de gömün" diyerek feryat etti.



CEZAEVİNDEKİ BABA ÖZEL İZİNLE KATILDI



Cezaevinde tutuklu bulunan Pınar Aldemir'in babası Hakan Ören ise cenazeye özel izinle katıldı. Jandarmalar eşliğinde cenazeye katılan Hakan Ören, büyük üzüntü yaşadı. Ören, tabutların başında, "Allah'ım, Allah'ım, kızım ben geldim. Abdullah ben geldim, Emir deden geldi" diye gözyaşları döktü. Anne ve iki çocuğu daha sonra gözyaşları arasında ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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