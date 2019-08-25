TEKİRDAĞ KAZADA YARALANAN ANNE ÖNCE ÇOCUKLARIMA BAKIN, BEN İYİYİM

TEKİRDAĞ'da çift kabinli kamyonetim emniyet şeridindeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralı anne Tuğçe Çakır, gözyaşları içinde sağlık ekiplerine,, 'İlk önce yerde yatan kızıma bakın, ben iyim. İlk önce kızıma ve çocuğuma çocuklarıma bakın biz iyiyizö dedi.

Kaza, sabaha karşı Tekirdağ- Malkara karayolunun Kınıklar Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Malkara istikametine giden Özkan Çelik (22) yönetimindeki 52 ABD 417 plakalı çift kabinli kamyonet, emniyet şeridinde park halinde bulunan Tuğçe Çakır'a (28)a ait 10 LN 468 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin arka hurdaya dönerken, kamyonet geçtiği karşı şeritten ayçiçeği tarlasına uçtu.

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden Tuğçe Çakır, eşi Sedat Çakır (29), çocuklar ıTuana Çakır (6), Rüzgar Çakır (2) ile kamyonette bulunan sürücü Özkan Çelik ile Mutlu Gün(35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Malkara ve Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'BENİ BIRAKIN, ÇOCUKLARIMA BAKINö

Kucağındaki oğlu Rüzgar ve yerde yatan kızı Tuana ve yaralı eşiyle birlikte olay yerinde ambulansın gelmesini bekleyen Tuğçe Çakır, gözyaşları içinde gelen sağlık ekiplerine, 'İlk önce yerde yatan kızıma bakın, ben iyim. İlk önce kızıma ve çocuğuma çocuklarıma bakın biz iyiyiz. Ben hiç bir şey istemiyorum. Çocuklarım iyim, durumları nasıl. Kurban olurum ben onlara. Lütfen çocuklarımla ilgilenin bizim hiç bir şeyimiz yok. Allah'ım çocuklarımızı bizlere bağışlasın. Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet. Size yalvarıyorumö dedi.

Çevredekilerin teselli etmeye çalıştığı Tuğçe Çakır, ambulansa konulduğunda da sürekli çocuklarının durumunu sordu. Yaralıların hastanede tedavi altında bulunurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.