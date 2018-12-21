Tekirdağ Kazada Yaralananlara İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Hemşire Yaptı
8 saat önce
Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen hemşire Ezgi Uysal
yaptı.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara- Edirne
'nin Keşan ilçesi karayolunda meydana geldi. Tekirdağ
yönüne giden Mehmet Admış'ın(43) kullandığı 34 ABY 511 plakalı otomobil ile karşı yönden Mustafa Can(54) yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Can ve Admış ile yanında bulunan Elçin Kula(27) yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken, ilçeye ailesini ziyarete gelen o sırada yoldan geçen Tekirdağ'ın Çorlu
İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ezgi Uysal, yaralıları ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:32 Kaynak: DHA
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