Tekirdağ kendilerini polis olarak tanıtan iranlı gasp çetesi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ kendilerini polis olarak tanıtan iranlı gasp çetesi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ kendilerini polis olarak tanıtan iranlı gasp çetesi yakalandı

7 saat önce

Kendilerini polis olarak tanıtan İranlı gasp çetesi yakalandıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, durdurdukları 2 araçta bulunan kişileri gasbeden 4 İranlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan İranlı gasp çetesi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, durdurdukları 2 araçta bulunan kişileri gasbeden 4 İranlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Marmara Ereğlisi'ndeki Sultanköy mevkiinde 6 Aralık 2019 ve 14 Şubat 2020 tarihlerinde, Makedonya plakalı 2 araç, kendilerini polis olarak tanıtan bir grup tarafından durdurulup, içindeki kişilerin paraları ve araçların kontak anahtarları gasbedildi. Yağma ve gasp olayı ile ilgili soruşturma başlatan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin olay sırasında 34 SA 9842 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, otomobilin izini İstanbul'da bulup, takibe aldı. Otomobili park halinde bulan ekipler, bir süre sonra aracı almaya gelen İran uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinin ardından 3 İranlı daha İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tekirdağ'a getirilen İranlı 4 şüphelinin soruşturmalarına başlandı. Şüphelilerin, gasbettikleri kişiler tarafından teşhis edildiği de bildirildi.

'KONTAK ANAHTARLARI ALIP KAÇTILAR

Olayın mağdurlarından Makedonyalı iş insanı Kaniye Selimi, "Gümrükten çıktıktan sonra Marmara Ereğlisi bölgesinde 4 kişi polis süsü verip önümü kesti. Fakat bunlar Türk vatandaşı değiller. İran vatandaşı teşhis edildi. Yolda ışık yaktılar ve kimlik gösterdiler. Kimlikte de ne olduğu belli değildi. Rutin polis kontrolü, 'Uyuşturucu var mı sizde?' diyerek aceleci ve panikle davrandılar. Biz de korktuk. O esnada cüzdanları ve pasaportları istediler. Bütün topladıklarıyla beraber araç anahtarını da beraber alıp kaçtılar" dedi.

Selimi, aynı bölgede başka olayların da yaşandığını öğrendiklerini ifade ederek, "Aynı senaryo ile aynı şekilde aynı hareketler ve aynı kişiler yine Makedon vatandaşı olan bir gruptan 8 bin Euro almışlar. Bir Makedon vatandaşı olarak 156 jandarmayı aradıktan sonra hızlı bir şekilde gelmeleri, ilgi ve alakaları ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı operasyon düzenlendi ve 24 saat içinde suçluları yakaladılar. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ kendilerini polis olarak tanıtan iranlı gasp çetesi yakalandı

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:10 Kaynak: DHA
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