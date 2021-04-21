TEKİRDAĞ KEPENKLERİNİ KAPATTIKLARI İŞ YERİNDE ÖZEL EĞLENCE DÜZENLEYEN 31 KİŞİYE 107 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir işyeri, kepenklerini kapatıp referanslı müşterilerine müzikli eğlence düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamasında düzenleyen eğlenceyi basan polis, 31 kişiye 107 bin 260 lira para cezası uyguladı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Şehy Sinan Mahallesi'nde daha önceden eğlence yapılan bir işyerinin sokağa çıkma kısıtlamasında da açılarak, müzikli eğlence düzenlediğini belirledi. İşyeri sahiplerinin referanslı müşterileri davet ettiği özel eğlence gecesine gelenleri, içeriye alındıktan sonra işyeri kepenklerinin kapatıldığı ve çevresini de kameralarla takip ettiğini tespit eden polis, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu dün saat 22.30 sıralarında işyerine operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda eğlenmeye gelen 31 kişiyi yakaladı. İncelemede iş yerinin canlı müzik ruhsatının bulunmadığını belirlenirken, 31 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 107 bin 260 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri hakkında tutanak tutulurken, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verilerek, iş yeri hakkında idari süreç başlatıldı.