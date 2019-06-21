Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ Keşan'da sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

TEKİRDAĞ Keşan'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Keşan'da sağanak etkili olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan'da sağanak etkili oldu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
TEKİRDAĞ Keşan'da sağanak etkili oldu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:54 Kaynak: DHA
Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın! Hayırsever vatandaş girdiği bakkal dükkanında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedi KDK'dan "emekli maaşında haciz kesintisi yapılamaz" kararı 40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 20:03:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ Keşan'da sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]