Tekirdağ KETEM Müdürü Becerir: Kanserde erken teşhis önemli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ KETEM Müdürü Becerir: Kanserde erken teşhis önemli - Son Dakika

Tekirdağ KETEM Müdürü Becerir: Kanserde erken teşhis önemli

6 saat önce

Tekirdağ Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Dr. Hülya Becerir, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

Tekirdağ KETEM Müdürü Becerir: Kanserde erken teşhis önemli, System.String[]

Tekirdağ Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Dr. Hülya Becerir, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KETEM olarak çok sayıda öğrenci ve vatandaşı kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

KETEM olarak vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Becerir, "İlimizde de Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçesinde KETEM hizmet vermekte. Buralarda ulusal tarama programları uygulanmakta. Yaş gurubuna göre vatandaşlarımıza farklı kanser türlerinde tarama testleri yapıyoruz. Asıl amacımız bir yandan taramaları yapmak bir yandan da farkındalığı artırmak. Biliyoruz ki farkındalığı ve bilgi düzeyi artmış kişiler özellikle kanseri yenmeyle ilgili veya kanserin oluşmasını önlemeyle ilgili daha fazla güç sahibi oluyorlar." dedi.

Becerir, insanların kanser taraması yaptırmaktan çekinmemeleri gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bazı kadınlar tarama yaptırmaktan çekiniyor. Bu çok üzücü. İnsanların korkması normal kötü bir sonuç çıkacaksa bunu öğrenmek istemiyorlar. Taramayı yaptırıp eğer kansersek bunu öğrenmeliyiz bunu öğrenmezsek hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenemeyiz. Geç kalındığı zaman tedavi daha zor oluyor. O yüzden teşhisten değil, geç kalmaktan korkmak lazım. Erken teşhiste tedavi imkanı daha kolay. Hayatta kalma şansı daha yüksek. Kurumlarımız sağolsun tarama konusunda insanları bizlere yönlendiriyorlar. Erken teşhis için vatandaşlarımız KETEM'e gelmekten korkmasın."

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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