TEKİRDAĞ KISITLAMADA KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 20 KİŞİYE 83 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama saatinde kıraathanenin asma katında kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 83 bin lira para cezası uygulandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Kemalettin Mahallesi'nde bir kıraathanede sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığını belirledi. Dün gece kıraathaneye operasyon düzenleyen polis, kepenkleri indirilmiş ve kullanılmayan asma kata kurulan masalarda oyun oynayan 20 kişi yakaladı. Polis, yakaladığı 20 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 83 bin lira para cezası uyguladı.

Çorlu Belediyesi zabıta görevlilerine bilgi verilerek iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.