TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ - Son Dakika
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TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ

25.04.2022 15:27

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri plankton adı verilen denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı çoğalması nedeniyle kirlilik ortaya çıktı.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri plankton adı verilen denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı çoğalması nedeniyle kirlilik ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, kirliliğin müsilaj olmadığını söyledi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilleri daha önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması 10 gün aradan sonra bugün yeniden görüldü. Süleymanpaşa sahilinin bazı kesimlerinde yer yer kirlilik yaşandı. Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Nisan ve mayıs aylarında genelde bu durumla karşılaşıyoruz havaların ısınması ile beraber. Vatandaşlarımız hiçbir sıkıntı yaşamadan günlük ve taze balıklarını yiyebilirler" dedi.

Tekirdağ sahilleri 10 gün önce de turuncu renge bürünmüştü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, sahilde görülen kirliliğin müsilaj olmadığını ve plankton olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ
TEKİRDAĞ KIYILARINDA PLANKTON KİRLİLİĞİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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