Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın

Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'daki bazı köfteci esnaf, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 35 yıldır köfte ustası olan Kamil Nallar, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın Filistin'de çektiği " Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde ise Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" başlıklı fotoğrafını seçen Nallar, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı. Nallar, oy vereceği fotoğrafı belirlemekte zorlandığını, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Köfteci İlter Çelik de haber kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafından yana kullanırken "yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Lucey'in yüzü Türkiye'de gülüyor" isimli fotoğrafı seçti. Çelik, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların çok anlamlı olduğunu ifade eden Çelik, muhabirlerin yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeleri fotoğraflarla çok güzel bir şekilde yansıttığını aktardı.

Filistin, Tekirdağ, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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