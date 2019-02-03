Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Konteynırı Yeni Yönetim Binasının Üzerine Yerleştirdi

Tekirdağ Konteynırı Yeni Yönetim Binasının Üzerine Yerleştirdi

38 dakika önce

Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük konteynır limanı olan Asyaport, tamamlanan 5 katlı cam tasarım yönetim binasını hizmete açarken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır limanın yönetildiği konteynırı ise en tepesine koydurdu.

Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük konteynır limanı olan Asyaport, tamamlanan 5 katlı cam tasarım yönetim binasını hizmete açarken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır limanın yönetildiği konteynırı ise en tepesine koydurdu.

Türkiye'nin en büyük konteynır limanı olma özelliğine sahip Barbaros Mahallesi'ndeki Asyaport Limanı, modern yönetim binasına kavuştu. Asyaport 5 katlı cam kaplama kendi hizmet binasını hizmete sokarken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır yönetim binası olarak kullanılan konteynırı yeni binanın tepesine koydurdu. Hizmet binasının kademeli olarak hizmete girdiğini ifade eden Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Modern binamız kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Medlog ve MSC firmalarının bazı operasyonel bölümleri İstanbul'dan buraya kaydırıyoruz. Burada dokümantasyon, pazarlama ve muhasebe alanlarında 200 kişilik bir kadro burada yaratılacak. Bu kadronun bir kısmı İstanbul'dan yine büyük bir kısmı da Tekirdağ'dan olacak dedi.

DEV ŞİRKETİ KONTEYNIRDEN YÖNETİYORDU

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, 12 yıldır limanın küçük bir konteynırden yönetildiğini ve kendisi için özel bu konteynırın yeni binanın üzerine vinçle taşıtıp sabitlediklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:34 Kaynak: DHA

Barbaros Mahallesi, Türkiye, Tekirdağ, Ekonomi
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