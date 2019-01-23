Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Köpeğe Çarpmamak İçin Kaldırıma Çıkan Otomobil Alev Alev Yandı

Tekirdağ Köpeğe Çarpmamak İçin Kaldırıma Çıkan Otomobil Alev Alev Yandı

11 dakika önce

Köpeğe çarpmamak için kaldırıma çıkan otomobil alev alev yandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ali Yengeç yönetimindeki otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra alev alıp yandı.

Tekirdağ Köpeğe Çarpmamak İçin Kaldırıma Çıkan Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Köpeğe çarpmamak için kaldırıma çıkan otomobil alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ali Yengeç yönetimindeki otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra alev alıp yandı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil, demir yığını haline dönüştü.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Tekirdağ yolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan Ali Yengeç (47), iş çıkışı 59 AAC 794 plakalı otomobiliyle evine giderken, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başlarken, sürücü Yengeç, güçlükle araçtan çıkarak, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürme çalışmaları yaparken, araçta patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ise hurdaya döndü.

'ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI'

Sürücü Ali Yengeç, İşten çıktım eve seyir halindeyken karayolu üzerinde önüme birden bir köpek çıktı. Ona çarpmamak için kaldırıma vurdum. Kaldırıma vurunca ne olduğunu zaten anlamadım. Birden otomobil alev aldı. Çok korktum. Kendimi birden dışarı zor attım. Konuşacak halim yok. Çok kötü bir durum. Titriyorum şuan, çok korktum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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