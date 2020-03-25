TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak - Son Dakika
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TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak

15 dakika önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacakKORONAVİRÜS salgını önlemleri kapsamında, fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi.

TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak

KORONAVİRÜS salgını önlemleri kapsamında, fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, fırınların ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecekleri belirtildi.

Türkiye'de koranavirüs önlemleri kapsamında, ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır."

ÇORLU'DA SATIŞA BAŞLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, ambalajlı ekmek satışları için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Yiğit, "Yeni uygulama koronavirüsü hijyenik bir şekilde atlatmamız için Türkiye genelinde bundan sonra bakkalda satılan ekmekler, bu şekilde kağıt veya poşet ambalajlarla gitmek zorunda. Şu anda alt yapısını buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Genel anlamda fırıncı arkadaşlarımızın işlerinde düşüşler söz konusu ama önemli olan vatan, memleket. İnsan sağlığı önemli iş kaybı önemli değil" dedi

'EKMEĞİN FIRINDA SATILMASI  DAHA İYİ OLUR'

Devletin önerdiği kararları önemsediklerini belirten Yiğit, fırıncıları uyardıklarını belirterek, "Poşetleme süreç devam ederse güzel bir şey. Bana göre, poşete girmektense ekmeğin fırınlarda satılması daha uygun. Şu an ekmeğin poşete girmesi demek ekmek maliyetine 20 kuruş binmesi demek. Ekonominin zor döneminde böyle bir şey yapmaktansa bakkallara ekmek verilmesi kalksaydı bana göre daha iyiydi. Bu sistemin maliyeti olacağı için alt yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Bu sistemi fırıncı 10-20 cebinden karşılar ama sonra bunu çoğu fırıncı arkadaşımız karşılayamayacak. Şu anda alt yapı uygun değil, makine alacaklar ortalama 100 bin lira gibi bir maliyeti var. Ama devletimizin almış olduğu bütün kararlara yanındayız. Gece, gündüz bu virüsü nasıl atlatacağımız konusunda onlar bizden bir istese biz iki vermeye hazırız" diye konuştu.

'HAFTADA BİR GÜN TATİL ŞART'

Fırınların daha iyi hizmet etmesi ve temizliklerinin de daha iyi iyi yapılması için bir günlük tatilinin önemli olduğunu ifade eden Haşim Yiğit, "Fırınların daha temiz olması için haftada bir gün tatil etmemiz lazım. Pazar günleri fırınlar güzel bir şekilde temizlenmeli virüsten dolayı daha iyi hijyen olması için bir boşluk olması lazım. İşçilerimizin de bu süreçte bir gün dinlenmeleri lazım. Bu süreç bizi çok yoruyor. Fırıncı arkadaşlarımız Türkiye'de tıpkı sağlıkçılar gibi devamlı çalışıyor. İleride sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi.


Koronavirüs, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:25 Kaynak: DHA

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