Tekirdağ kosgeb desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ kosgeb desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2 - Son Dakika

Tekirdağ kosgeb desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2

6 saat önce

TEKİRDAĞ KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2.

TEKİRDAĞ KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2

Tekirdağ kosgeb desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
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