Tekirdağ kosgeb desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2 - Son Dakika

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Tekirdağ kosgeb desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2
6 saat önce
TEKİRDAĞ KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu-2
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