Tekirdağ'da ayın kültür elçisi Mehmet Oskay seçildi

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, başlattığı uygulama ile her ay kültür elçisi seçiyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu ayın kültür elçisi, geleneksel yöntemlerle çarık üreten Mehmet Oskay oldu.

Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Oskay, 11 yaşında babasının yanında öğrenerek başladığı çarık dikimini atölyesinde geleneksel olarak 40 yıldır sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oskay, "Dedem Bulgaristan'da çarık dikiyormuş. Babam ondan öğrenmiş. Ben de babamdan öğrendim. Oğluma aktaracağım. Günlük olarak burada 15-20 çift çarık dikiyorum. İlgi çok fazla. Bazı günler 6-7 çift çarık satıyorum. İnternet ve sosyal paylaşım platformları üzerinden insanlar çarıkları alıyor. Bir çift çarığın fiyatı 60 ile 100 lira arasında değişiyor. Ayakkabıdan daha rahattır. Hafif olması nedeniyle tercih ediliyor. Yoğun ilgi gösteren gençler bunları terlik tarzında yazın kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Çarıkların son derece kullanışlı olduğunu vurgulayan Oksay, özellikle avcıların arazide avlanırken altına çamur yapışmadığı ve yürüyüşte zorluk çıkarmadığı için geleneksel çarıkları tercih ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden sipariş aldığını belirten Oskay, müşterilerinin arasında doktorların, folklor eğitmenlerinin de olduğunu belirtti.

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