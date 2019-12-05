Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu AA'nın

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hacıoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Hacıoğlu, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Edirne'de çektiği "Batırılan Uçak" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Kırmızı Sezon" fotoğrafını seçen Hacıoğlu, spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un Dünya Motokros Şampiyonası'nda çektiği "Motokros Heyecanı" karesine oy verdi.

Hacıoğlu, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların çok anlamlı olduğunu belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Benim seçtiğim fotoğraflarda uçağın batırılması, su altı turizmi açısında çok önemli. Diğer taraftan yaşam kategorisinde Gaziantep'te çekilen kurutmalıkların fotoğrafını seçtim. Bu da gastronomi turizmi acısından önemli bir kare. Afyon'da çekilen fotoğrafta ülkemizdeki spor turizmi için önemli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı çektiği fotoğraflarla çok farklı konulara hizmet ediyor. Ülkemin güzelliklerini yansıtıyor. Dünyada ve ülkemizden spordan, yaşama birçok alanda yaşanan gelişmeleri, güzellikleri bütün dünyaya yansıtıyor."

Ahmet Hacıoğlu, Cihan Demirci, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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