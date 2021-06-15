Üye Girişi
TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL - Son Dakika

TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

15.06.2021 10:58

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililere seslenen Kurtulmuş, "Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz, Türkiye'nin gelecek ufkunu anlatacağız. Sadece geçmişte yapılanları değil yeniden güçlü Türkiye idealinden neyi kastettiğimizi çok açık şekilde anlatacağız. Bunlar doğru ama hepsinden önemlisi hani diyor ya, 'hepsinden iyicesi bir gönülle gitmektir.' Gönüller kazanacağız. Kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın hemşerilerimizin her birine dokunacağız. 2023'te Cumhurbaşkanlığının hemen ardından 2024 seçimleri var. 2024'te ümit ediyorum ki Tekirdağ'da hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacağız, hem de çok az oylarla kaybettiğimiz çok sayıda belediye başkanlıklarını alacağız" dedi.

'DIŞ GÜÇLER RAHATSIZ'

Türkiye'nin kendi meşru koruma hakkını yerine getirdiğinde dış güçlerin rahatsız olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Silahları nereden alıyorlar? Nereden aldıklarını biliyorsunuz. Siyasi destekleri nereden alıyorlar? Biliyorsunuz. Birçok batı ülkesinin başkentlerinde bu örgütlerin maalesef temsilcilikleri var, ofisleri var. Hatta lojistik desteler alıyorlar. Her şeyler alıyorlar. Daha dün gördünüz, dün gece geç saatlerde bir önceki gece maalesef Afrin'de sivil bir hastaneyi vurarak 14 sivilin vefat etmesine neden oldular. Dünyanın gözü önünde evet birileri kınayacaktır bu geçecektir. Ama bu terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye'dir ve sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, ondan daha ileride bir şey söylüyorum. Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız" dedi.

'ESKİ SİYASET YOK'

Artık eski siyasetin olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "27 Nisan muhtırasında geçmiş dönemlerde olsa, 'siyasete muhtıra denildi' diye siyasetçiler pılısını pırtısını toplar çeker giderdi. Muhtıra vermeye kalkanlara 'hop siz kimsiniz işinize bakın' diyen milletimiz yetkiyi bize verdi biz işimize bakıyoruz ve millete hizmete devam ediyoruz diyeceğiz. En son 104 emekli general için ne diyor CHP'liler, 'emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın. Bu memleket çok darbe görmüştür. Kimlerin darbenin teşvikçisi, kimlerin darbenin habercisi, kimlerin darbenin hazırlayıcısı olduğunu çok iyi bilir. 27 Mayıs darbesinden önce hangi sivil unsurların harekete geçirildiğini, 12 Eylül, 28 Şubat öncesinde hangi sivil odakların bir şekilde hareketlendirileceğini çok iyi biliriz. Aynı şeyi 104 general üzerinden yapmaya çalıştılar. Artık karşınızda eski siyaset yok. Türkiye'nin yeniden büyük güçlü Türkiye olmasının yolunun güçlü bir demokrasiden geçtiğine inanan bir AK Parti kadrosu var. Millet ile bütünleşmiş olan bir siyaset var. Bu 104 general meselesinde de dik durduk. Birinci özelliğimiz demokratlıktır, demokrat olmayan AK Parti'yi anlayamaz. Demokrat olmayan aslında AK Partili de olamaz. Bu anlamda AK Parti'nin en büyük gücü demokrasiye olan kayıtsız şartsız bağlılığıdır. Biliriz ki demokrasi meydanının merkezi seçim günüdür. Sandık samimiyetin iradesidir, sandıkta milletin namusudur. Dolayısıyla milletin iradesine namusuna saygı duyalım. İnsanları hiç bir gerekçe ile ayırmayacağız, bölmek parçalamak başkalarının işi" diye konuştu.

Herkese selam vereceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Selam esenlik sözüdür. Bize oy vermesin, hatta bize kızsın, hatta hiç bir şekilde yollarının bizimle buluşmayacağını zannetsin, dedik ya bir gönüle girmek hepsinden daha iyi. Biz selamı yayacağız. Çünkü selamı yayın diyen bir Peygamberi biz kendimize rehber edindik, onun ilkelerini hayatımızda prensip olarak görmeye çalışıyoruz" dedi.

TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Tekirdağ, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın 11:31 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası 11:10 Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 10:26 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı

Son Dakika Haberleri
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
11:33 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
11:32 Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık
11:30 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık         
11:33
EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum         
11:21
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 13:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ KURTULMUŞ: TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement