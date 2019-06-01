TEKİRDAĞ Lavaboya giren yılanı itfaiye yakaladı
1 saat önce
Lavaboya giren yılanı itfaiye yakaladıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir tesisin lavabosuna giren yaklaşık 3 metre boyundaki yılan, paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
Lavaboya giren yılanı itfaiye yakaladı
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde bir tesisin lavabosuna giren yaklaşık 3 metre boyundaki yılan, paniğe neden oldu. Tesis sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
Tekirdağ-Malkara karayolu üzerinde bir tesisin lavabosuna 'kaba sarı' cinsi yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Bir müşteri ellerini yıkamak için tesisin lavabosuna girdiği sırada lavabodaki yılanı fark ederek, durumu tesis sahibine söyledi. İhbar üzerine tesise gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye
ekipleri, lavaboya giren yılanı aparatla yakalayarak, doğaya saldı.
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