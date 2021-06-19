"Tekirdağ Lavanta Günleri" son gün etkinlikleriyle devam ediyor - Son Dakika

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Tekirdağ Lavanta Günleri" son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Valilik himayesinde Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Vatandaşlar çiçek açan lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Tarlayı ziyarete gelenler, alana kurulan stantlarda lavantadan yapılan ürünler satın alabiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, etkinliklerin lavantaya ilgiyi daha da artıracağını söyledi.

Bugün düzenlenecek etkinliklerle lavanta günlerinin sona ereceğini belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Bugün de birbirinden renkli etkinliklere devam ediyoruz. Bu etkinliği önümüzdeki hafta da Saray ilçemizde yapmayı düşünüyoruz. İlimizden ve dışarıdan gelen herkesi bu güzelliklerle buluşturuyoruz. Bu tarlalar doğal bir stüdyo. Ganos Dağı eteklerinde Marmara Denizi manzaralı eşsiz bir güzelliğe sahip burası. Çok sayıda fotoğrafçı bu güzellikleri karelerine yansıtmak için yarışıyor."

Lavanta tarlasına gezmeye gelen Yapıncak Cömertoğlu da Tekirdağ'ın her mevsim eşsiz güzellikler sunduğunu dile getirerek, "Lavanta için Isparta'ya gitmeye gerek yok, Isparta'nın bütün güzellikleri Tekirdağ'da mevcut. Burada doğayla iç içe zaman geçirip istediğiniz kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Herkesi bu güzel mor bahçelere bekliyoruz." ifadelerini kullandı.