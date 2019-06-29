Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'lı güreşçilerden altın ve bronz madalya
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Tekirdağ'lı güreşçilerden altın ve bronz madalya

5 dakika önce

Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonasında Esma Akkaya altın, Damla Kör de bronz madalya kazandı.

Tekirdağ'lı güreşçilerden altın ve bronz madalya, System.String[]
Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonasında Esma Akkaya altın, Damla Kör de bronz madalya kazandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen, şampiyonaya 69 kadın, 323 erkek güreşçi katıldı.
Müsabakalar sonunda yıldızlar 50 kiloda Esma Akkaya birinci, gençler de Damla Kör de üçüncü olarak kürsüye çıktı.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Ömer Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının aldığı dereceden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Ateş, Tekirdağ'ın plaj güreşinde adını duyurmaya başladığını ifade ederek, "Yaptığımız çalışmalarla güreşi ve plaj güreşinin yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çalışmalar ne kadar çok olursa başarılı sonuçlar da buna göre geliyor. Milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Türkiye, Tekirdağ, Güncel
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