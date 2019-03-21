Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'lı Güreşçinin Başarısı

Tekirdağ'lı Güreşçinin Başarısı

1 saat önce

Tekirdağ'lı milli güreşçi Damla Kör, Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Tekirdağ'lı Güreşçinin Başarısı, System.String[]
Tekirdağ'lı milli güreşçi Damla Kör, Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programı kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na 25 ilden, 135 güreşçi katıldı.

Kör, şampiyonada 50 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Kör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ederek güzel bir derece kazandığını söyledi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Ömer Ateş de sporcusunun elde ettiği dereceden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Ateş, Tekirdağ'da güreş sporunu daha yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Şampiyonada 135 sporcu vardı. Çok güçlü rakiplerimiz vardı. Damla çok iyi bir mücadele vererek üçüncü olmayı başardı. Bu dereceyle Damla milli takım kampına katılacak ve uluslararası şampiyonada ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Türkiye, Genç, Tekirdağ, Güncel
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