Tekirdağ'lı Judocular Samsun'da Madalya Arayacak

Tekirdağ'lı sporcular Samsun'da düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

Tekirdağ'lı sporcular Samsun'da düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.



19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yılı nedeniyle düzenlenecek, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası yarın Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Şampiyonaya 62 ilden 343 kız ve 496 erkek olmak üzere toplam 839 judocu katılacak.



Tekirdağ Judo kafilesi ise 2 kız, 12 erkek olmak üzere toplam 14 judocuyla şampiyonaya da yer alacak.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Nelda Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının güzel bir dereceyle şampiyonadan ayrılmalarını beklediklerini söyledi.



Şilli, Türkiye'yi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye Şampiyonasında ümit judocularımız milli takıma girmek ve önümüzdeki Balkan Şampiyonası, Avrupa Kupaları, Avrupa Şampiyonası ve EYOF gibi turnuvalara katılabilmek adına mücadele edecekler. Tekirdağ olarak judo da alt yapıya çok önem veriyoruz. Samsun'dan madalya almak için mücadele edeceğiz." dedi.

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