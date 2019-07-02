Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'lı karatecilerden bronz madalya
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Tekirdağ'lı karatecilerden bronz madalya

12 dakika önce

Türkiye Ümit-Genç U21 Karate Şampiyonasında Güray Küçük ve Cengizhan Demirler bronz madalya kazandı.

Tekirdağ'lı karatecilerden bronz madalya, System.String[]
Türkiye Ümit- Genç U21 Karate Şampiyonasında Güray Küçük ve Cengizhan Demirler bronz madalya kazandı.
Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde düzenlenen, şampiyonaya farklı illerden çok sayıda sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda Tekirdağ'lı sporcular Güray Küçük ve Cengizhan Demirler üçüncü olarak kürsüye çıktı.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate antrenörü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının aldığı dereceden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çitak, sporcuların aldıkları derece sonucunda Dünya Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Ümit Genç, Tekirdağ, Türkiye, Güncel
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