Tekirdağ'lı Özel Sporcular Madalyaya Kulaç Attı

Tekirdağ'lı sporcular, Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonasında 27 madalya kazandı.

Tekirdağ'lı sporcular, Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonasında 27 madalya kazandı.



Antalya'da düzenlenen şampiyonaya bir çok ilden özel sporcu katıldı.



Şampiyonada, yarışların sonunda farklı stillerde, Ataberk Yücel, 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz, Berfin Gülşah Papakçı, bir altın, 4 gümüş, Fatma Nur Yıldırım, 3 altın, bir gümüş, Kürşat Tuğral, bir altın, 2 gümüş, Özgür Yıldız, bir altın, gümüş ve bronz, Emir Güzel bir bronz, Kaan Baran bir bronz ve Ömer Erdemir bir altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.



Yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya farklı illerden down sendromlu, otizmli ve mental sporcunun katıldığını söyledi.



Bulut, sporcularının azimli çalışması sonucu güzel dereceler elde ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarını aksatmayan arkadaşlarımız yarışlarda kürsüye çıkarak emeklerinin karşılığını alıyor. Bizler de arkadaşlarımızın madalya sevinciyle gururlanıyoruz. Yarışlarda Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ettik. Sporcuların aldığı madalyalar emeklerinin karşılığıdır. Gittiği her şampiyonada sporcularımız derece elde ediyor. Milli takıma da sporcu kazandırmak için gayret ediyoruz."

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