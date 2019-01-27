Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'lı Yelkencinin Başarısı

Tekirdağ'lı Yelkencinin Başarısı

46 dakika önce

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev Erkan, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları'nda Laser 4.7 kategorisinde birinci oldu.

Tekirdağ'lı Yelkencinin Başarısı, System.String[]
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev Erkan, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları'nda Laser 4.7 kategorisinde birinci oldu.

Zorlu yarışların ardından birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran Erkan, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları güzel bir dereceyle bitirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası yarışlarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, "Çalışmalarımı hiç aksatmıyorum. Her zaman yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Yarışlarda da çalışmalarımızın karşılığını madalyayla alıyoruz. Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum." dedi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, Zülal Alev Erkan'ın yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonlarda birçok birincilik elde ettiğini belirtti.


Uzel, her zaman sporcularına güvendiklerini belirterek, "Alev geçen yıl da yarışlara katılmıştı ama ikincilik elde etti. Bu yıl daha çok çalıştı ve birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Zorlu bir yarıştı. Sporcumuzun kürsüye çıkması bizi sevindirdi. Her yarıştan dereceyle dönmesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Türkiye, Tekirdağ, Spor
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