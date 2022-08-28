Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Liman Bölge Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, ziyaretinden dolayı Kızıltaş'a teşekkür etti.

Mesleki eğitim işbirliği çalışmalarının ele alındığı ziyarete, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz ve Tekirdağ Liman Bölge Başkanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi Behlül Karataş'ta eşlik etti.

Tekirdağ'da Yaz Kur'an-ı Kerim kursu sona erdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde açılan Yaz Kur'an-ı Kerim kursu düzenlenen programla sona erdi.

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler için düzenlenen programda konuşan Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzini Yaşar Özen, yaz tatilinde öğrencilerin hem tatillerini yaptıklarını hem de camilerde Kur'an-ı Kerim ile birlikte dini bilgilerini de öğrendiklerini belirtti.