Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Limanı'nda araç kuyruğu
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Tekirdağ Limanı'nda araç kuyruğu

1 saat önce

Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde araç yoğunluğu bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Tekirdağ Limanı'nda araç kuyruğu, System.String[]
Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde araç yoğunluğu bayramın ikinci gününde de devam ediyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturuyor.
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaşıyor.
Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir uyguluyor. Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Sıra bekleyenlerden Mehmet Gören, her sene adalara tatile gittiğini, her yıl da feribotta uzun araç kuyrukları olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Marmara, Avşa, Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Güncel
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