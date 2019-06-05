Tekirdağ Limanı'nda araç kuyruğu
1 saat önce
Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde araç yoğunluğu bayramın ikinci gününde de devam ediyor.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:32 Kaynak: AA
'daki feribot iskelelerinde araç yoğunluğu bayramın ikinci gününde de devam ediyor. Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa
ve Marmara
adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar iskelelerde yoğunluk oluşturuyor.
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaşıyor.
Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir uyguluyor. Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Sıra bekleyenlerden Mehmet Gören, her sene adalara tatile gittiğini, her yıl da feribotta uzun araç kuyrukları olduğunu söyledi.
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