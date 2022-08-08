Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 13 yabancı uyruklu adliyede

Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Filipin uyruklu 9, Kore uyruklu 4 şüpheli Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz'da Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakaladı." bilgisini paylaşmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edildiği, bunun üzerine, 4 Temmuz'da Brezilya'dan yola çıkan geminin hareketlerinin radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındığı belirtilmişti.

Geminin Tekirdağ Martaş Limanı'na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendiği, operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı ve bir su altı arama cihazının katıldığı aktarılmıştı.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain ele geçirildiği bildirilmişti.