Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 13 yabancı uyruklu adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 13 yabancı uyruklu adliyede

08.08.2022 10:46
Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 13 yabancı uyruklu adliyede

Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Filipin uyruklu 9, Kore uyruklu 4 şüpheli Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz'da Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakaladı." bilgisini paylaşmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edildiği, bunun üzerine, 4 Temmuz'da Brezilya'dan yola çıkan geminin hareketlerinin radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındığı belirtilmişti.

Geminin Tekirdağ Martaş Limanı'na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendiği, operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı ve bir su altı arama cihazının katıldığı aktarılmıştı.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain ele geçirildiği bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı Rus kuvvetlerini püskürtmek için Ukrayna'nın kullandığı bomba yüklü dronelar Rus kuvvetlerini püskürtmek için Ukrayna'nın kullandığı bomba yüklü dronelar
Kaynak: AA

Tekirdağ, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 13 yabancı uyruklu adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:12 Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti
16:00 İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:43:06. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da gemide 242 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 13 yabancı uyruklu adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement