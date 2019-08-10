Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk
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Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk

6 dakika önce

Kurban Bayramı nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk, System.String[]
Kurban Bayramı nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.
Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
Kurban Bayramı, Tekirdağ, Marmara, Avşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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