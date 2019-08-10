Tekirdağ Limanı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda yerli turistin bulunduğu araçlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.



Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir aldı.

Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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