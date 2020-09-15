TEKİRDAĞ Mahalleli, yangını söndüren itfaiyecilere ayran ikram etti - Son Dakika

Mahalleli, yangını söndüren itfaiyecilere ayran ikram etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangına müdahale edip, büyümeden söndüren itfaiye ekibine mahalleli ayran ikramında bulundu. Asırlık bir meşe ağacının zarar gördüğü yangına araçtan atılan bir sigara izmaritinin neden olduğu ileri sürüldü.

Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolunun kırsal Yenice Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedeniyle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve yoldan iş makinesi ile geçen TESKİ ekiplerinde müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, 2 ton arpa, asırlık meşe ağacı ile 4 buzdolabı, 2 çamaşır makinesi, 2 fırın ve çok sayıda mutfak malzemesi yanarken çok sayıda ağaç zarar gördü.

AYRAN İKRAMI

Mahalle sakinlerin yangının söndürülmesini ardından itfaiye ekiplerine ayran ikramında bulunarak, teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Hulisi Ateş, "Yangını söndürmek için koşturan ekipler çok dumana maruz kaldı. Herkesten Allah razı olsun. Zamanında yetiştiler. Ateşi söndürdüler. Biz de mahalleli olarak ekiplere ayran yaptık getirdik. Ayranlarını içsinler afiyetle. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Yangının yoldan geçen araçtan atılan sigara izmaritindençıktığını düşündüklerini söyleyen Sadık Yeterkullar, "Yoldan geçen bir araçtan atılan sönmemiş izmaritten dolayı tarladan başlayıp çevreyi saran bir yangın çıktı köyümüzde. İtfaiye ekipleri ve köylü çevredeki vatandaşlar herkes koşarak ateşi söndürmek için mücadele etti. Yazıktır yani yoldan geçen bir araçtan atılan sigaradan çıktığını sanıyoruz. Az daha köydeki evler yanıyordu. Köy halkı olarak koştuk yangını söndürmeye. Buradan sesleniyorum. Sigara izmaritlerinizi söndürmeden araçlarınızdan atmayın" dedi.