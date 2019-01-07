Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Makine Parçası Üreten İşyerinde Patlama 1 Yaralı

Tekirdağ Makine Parçası Üreten İşyerinde Patlama 1 Yaralı

52 dakika önce

Makine parçası üreten işyerinde patlama 1 yaralıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Makine parçası üreten işyerinde patlama 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zafer Mahallesinde bulunan makine yedek parçası üreten bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde büyük bir gürültü ile patlama meydana gelirken yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu yaralanan İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın yedek parça üretimi yapan işyerindeki gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:42 Kaynak: DHA

İşçi, Çorlu, Güncel
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