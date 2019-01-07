Tekirdağ Makine Parçası Üreten İşyerinde Patlama 1 Yaralı
52 dakika önce
Makine parçası üreten işyerinde patlama 1 yaralıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Makine parçası üreten işyerinde patlama 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Zafer Mahallesinde bulunan makine yedek parçası üreten bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde büyük bir gürültü ile patlama meydana gelirken yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu yaralanan İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın yedek parça üretimi yapan işyerindeki gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:42 Kaynak: DHA
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