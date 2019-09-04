Tekirdağ malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla yapılan resmi kazıdan 'taş' çıktı

Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla yapılan resmi kazıdan 'taş' çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle başlattığı kazı çalışmasında altın yerine 6 taş çıktı. Kazıyı yaptıran Nevriye Köroğlu,Kazıyı yaptırmamdaki amaç ise bizi rahatsız ediyorlardı. Bende gerekli izinleri alıp devletimizle birlikte resmi kazıya başladım. Benim hiç parada pulda gözüm yoktu. Tamamen sıkıntılara son vermek içindi bu kazı dedi.

Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, önceki gün boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

TAŞ ÇIKTI

İki gün süren iş makineleri ile süren kazılarda altın yerine 6 tane büyük taş çıktı. Çıkan kaya parçalarından bir tanesini evinin bahçesinde hatıra olarak saklayacağını söyleyen Nevriye Köroğlu, İki gün boyunca süren resmi kazımızı tamamladık. Sonuçta yapılan kazılardan 6 tane büyük taş çıktı. Çıkan taşlardan bir tanesini bahçemde hatıra olarak saklayacağım. Kazıyı yaptırmamdaki amaç ise bizi rahatsız ediyorlardı. Bende gerekli izinleri alıp devletimizle birlikte resmi kazıya başladım. Kazımız iki gün boyunca sürdü. Bundan sonra başka kazı yaptırmayı düşünmüyorum. Artık çok bilenler gelsin. Kazı kazı diye başımı yediler. Yok gömü orada değilmiş, buradaymış. Dedikodu aldı başını gitti. Ben yanlış yeri kazdırıyormuşum dediler hep. Bende bu dedikodulara son vermek için kazımı yaptırdım. Ama çıksaydı köyüme yardım yapacaktım. Mesela köyüme düğün salonu yaptıracaktım. Köyümüzdeki fakirlere yardım yapacaktım. Öğrencilere yardım yapacaktım. Benim hiç parada pulda gözüm yoktu. Tamamen sıkıntılara son vermek içindi bu kazı. Hakkımızda hayırlısı olsun dedi.

Gönence Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ayten, iki gün boyunca yapılan kazının tamamlandığını belirterek, Devletimizin izniyle resmi kazımız tamamlandı. Nevriye hanımında dediği gibi bu kazı yapılan rahatsızlıklara son vermek içindi. Şimdi herkes rahatladı.Kazımız iki gün sürdü. Bahçede 6 ayrı yerde kazı yapılarak çukur açtık. Umduğumuz çıkmadı. 3 metre boyunda büyük kayalar çıktı. Herkes görsün duysun. Komşumuzu kimse rahatsız etmesin artık. Ama maalesef kazımız boş çıktı. Umduğumuz gibi çıkmadı. Kazıdan bir şeyler çıksaydı, köyümüze büyük vaatleri vardı Nevriye hanımın. Köyümüze ne gerekiyorsa yapacaktı. Bende köyümüzün noksanlarını söyledim. Ama olmadı. Kendisi de üzgün değil zaten. Paraya acımıyorum diyor Nevriye hanım. Sonucu gördük. Herkes rahatladı şimdi dedi.